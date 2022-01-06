بالفيديو.. طليقة الفيشاوي تصدم المتابعين برقصها على العامود

أثارت ​ندى الكامل،​ طليقة الممثل المصري، ​أحمد الفيشاوي،​ الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وهي ترقص على العامود.

ونشرت ندى المقطع على صفحتها الخاصة في "انستغرام"، وكانت ترقص على العامود وهي ترتدي ملابس اعتبرها البعض من متابعيها "خادشة للحياء".

وعلى الرغم من أن ندى رياضية، وشاركت في العديد من المسابقات في هذا المجال، إلا أن ذلك لم يمنع التعليقات المسيئة بحقها، بعد انتشار هذا الفيديو لها.

واعتبر العديد من الأشخاص أنها نشرت الفيديو في هذه الفترة بالذات لتسليط الضوء عليها أكثر، خاصة بعد أزمة طلاقها من زوجها، رغم الحب الكبير الذي كانا يظهرانه لبعضهما في المناسبات العلنية.

وفي وقت سابق، أعلنت ندى الكامل انفصالها عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي قائلة: "من امرأه قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".