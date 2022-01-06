نجوى فؤاد: نقيب الممثلين ميعرفش عايشة ازاى ولا بنفق على علاجى منين

أعربت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد عن حزنها الشديد لما تمر به خلال الفترة الحالية، حيث أكدت أنها تعاني الوحدة بشكل كبير، ولا يسأل عليها أحد في الفترة الحالية من الفنانين إلا نادرًا.

وقالت إن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لم يسأل عليها نهائيًا، ولا يعرف من أين تعيش، أو تنفق على علاجها ومعيشتها.

وأضافت أنها تعاني حاليًا من انزلاق غضروفي جعلها طريحة الفراش لا تستطيع الحركة بشكل جيد، مما يجعلها دائما في منزلها لا تقابل أحد.

وأكدت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد أنها لم تتلق أى عروض لأعمال جديدة منذ فترة ما، وذلك بسبب مرورها بأزمات صحية متتالية، مما جعلها طريحة الفراش في الفترة الأخيرة.

وأعربت عن حبها لأعمال السيرة الذاتية، مشيرة إلى أن حياتها مليئة بالأحداث المثيرة، ورأت أن الفنانة دينا لا تصلح لتقديم السيرة الذاتية لها.

ورشحت نجوى فؤاد الفنانة نيللى كريم لتقديم سيرتها الذاتية، لأنها راقصة باليه في الأساس وتحرص على التدريب بشكل مستمر مما يجعلها الأقرب لتقديم السيرة الذاتية لنجوى فؤاد.

وقالت نجوى فؤاد: إن والدها كان يكرهها لكونها فتاة، ولأنه كان لا يحب إنجاب البنات، وهذا من أسباب هروبها من أسرتها وهي في الثالثة عشرة من عمرها، واعتمادها على نفسها.

وأضافت أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية، وكانت تختار كل دور بشكل جيد، كي يترك أثرا في عقل الجمهور، وهذا ما حدث بالفعل في أغلب الأدوار التي قدمتها.

وقالت إن الانشغال بالفن والحرمان من الإنجاب جعلها تشعر بالندم.

ونفت الفنانة نجوى فؤاد ما تردد مؤخرا حول عودتها للأعمال الفنية مرة أخرى بعمل درامي يتم عرضه في رمضان 2022، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي عروض.

وأكدت أنها لا تحب الظهور لمجرد التواجد فقط، بل تحب أن يكون هناك عمل فني ذو قيمة، وتقدم خلاله دور جيد يترك أثرا في الجمهور.

وكانت نجوى فؤاد قالت أثناء استضافتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» عندما سألتها المذيعة عن الرجل الذي تتمنى أن تقضي حياتها معه إذا عاد به الزمن، إنها ستختار أن تقضي حياتها مع أحمد فؤاد حسن.

وخلال حديثها عن أحمد فؤاد حسن، ذكرت أنها عندما تزوجته طلبت منه أن يساعدها على استكمال مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه ساعدها كثيرا حتى أصبحت نجمة كبيرة، إذ إنه كان حريصا على إمدادها بكل ما تحتاج إليه من خبرة حتى تستطيع أن تتعامل في الوسط الفني، بالإضافة إلى حرصه على تكوين علاقات شخصية جيدة لها مع كبار الفنانين وشخصيات كبيرة من الوسط الفني.