حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام ومعاناته مع المرض

انتشرت العديد من الأخبار في الأيام الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، ومعاناته مع المرض.

ونفى شقيق الفنان عادل إمام المنتج الفني عصام إمام كل هذه الأخبار، وأكد أن الزعيم حالته الصحية جيدة، ولا صحة لما يتردد حول تدهور حالته الصحية، وأنه يتواجد في منزله وسط أحفاده، ولا صحة لما يتردد من أخبار.

وأكد عصام إمام أن الأخبار التي تداولت حول اعتزال الزعيم لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يعلم من أين تظهر هذه الأخبار.

وقال إن عادل إمام حاليًا يقرأ عددا من السيناريوهات التي من المفترض أن يستقر على إحداها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: لا أعلم من المستفيد من ترويج هذه الشائعات حول عادل إمام الذي أسعد الجمهور لمدة 40 عامًا، أحب أن أطمئن الجميع على صحة الزعيم عادل إمام.

وكانت قد انتشرت منذ فترة عدد من الشائعات حول إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا، كما زادت الشائعة انتشارا نظرًا لغياب الزعيم عن الأضواء منذ فترة طويلة، وإقامته طوال أشهر الصيف الماضي بمنزله بمنطقة الساحل الشمالي.

ورد عصام إمام على ما أثير وتردد الفترة الأخيرة بشأن اعتزال الزعيم الفن بسبب اختفائه عن المشهد التمثيلي.

وكانت هناك عدد من الشائعات طاردت الزعيم عادل إمام أكثر من مرة خلال الفترات السابقة، وكان آخر الشائعات التي تعرَّض لها الزعيم عادل إمام إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكن تم نفي ذلك من قِبل أبنائه.

ولحقت به شائعة الوفاة أكثر من مرة، مما جعله يخرج ويرد في إحدى المرات: "أما أجي أموت هقول للجميع، أنا لسه عايش، ليه الناس مستعجلة موتي"، ولم تكن مرة واحدة أو اثنين بل أكثر من 5 مرات طالته فيها شائعة الوفاة.

ولم تكن الشائعات المطارِدة للفنان عادل إمام بجديدة عليه، أو وليدة الفترة الأخيرة، ولكن الزعيم اعتاد مثل هذه الشائعات والتي كان من أغربها على الإطلاق تلك الشائعة التي ترددت منذ سنوات، أنه أصبح لديه ثروة طائلة تفوق ثروة رئيس الجمهورية حينها محمد حسني مبارك، وأن لديه استعدادًا بأن يُسدد ديون مصر كاملة ولكن مقابل أن تنزع صورة الأهرامات من الجنيه المصري ووضع صورته.

وفي سياق منفصل، علمت "فيتو" من أحد المقربين من الفنان عادل إمام أنه يدرس أحد السيناريوهات الدرامية من تأليف أحد الشباب ليظهر به خلال خريطة مسلسلات رمضان 2022.

وكان الزعيم عادل إمام قد حرص على تهنئة نجله رامي إمام بافتتاح المطعم الخاص به، وحضر الافتتاح لكنه غادر المقر سريعًا.