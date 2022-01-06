عمرو دياب ينعي مها أبو عوف بهذه الكلمات

نعي الفنان عمرو دياب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك الفنانه مها أبو عوف والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان ، في الساعات الأولي من صباح اليوم . وكتب عمرو دياب ناعيا مها أبو عوف قائلا : " إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة العزيزة مها أبو عوف، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان.

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