قصر ثقافة شرم الشيخ يستقبل طلاب جامعة الملك سلمان

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة أ. د.إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين.

حيث استقبل قصر ثقافة شرم الشيخ عدد من طلاب جامعة الملك سلمان بحضور دكتورة دعاء أحمد، تم خلالها عمل مناقشة بعنوان "تعلم التعليق الصوتي" حاضرها أحمد سمير، أوضح خلالها بمشاركة الطلاب عمليًا على طرق التحدث الصوتي في العديد من المجالات، تحت اشراف أمجد لطفي.

وفي جانب آخر أقيمت محاضرة توعوية بعنوان "تغير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة"، تقديم وإشراف مديرة القصر، حاضرها الدكتور محمد صبيح أخصائي تربية خاصة وتعديل سلوك وتنمية مهارات الطفل، تحدث خلالها عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن هذا المصطلح يضم فئات كثير من ذوي الهمم مثل "التوحد، الإعاقة السمعية، البصرية"، واكد علي ان لكل طفل له قدرات خاصة ويجب علي المجتمع مساعدتهم واحتضانهم واظهار قدراتهم الخاصة في الإبداعات والمهارات التي تكمن بداخلهم.

من ناحية أخرى أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، قافلة "عبد العظيم زاهر الثقافية" التي ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بوادي النطرون بمحافظة البحيره، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة.

ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية وتوجيهات الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بأهمية وصول الخدمات الثقافية للقري المحرومه والأماكن النائية.

وجاءت فعاليات اليوم الأول، بتنفيذ عدد من الورش صباحا بحضور عدد كبير من أطفال القرية منها "ورش رسم وتلوين، رسم وتلوين علي الوجه، ورشة حكي وإكتشاف مواهب، ورشة تدوير خامات"، ومساءا علي المسرح المتنقل، تم عرض مسرح عرائس قفازية .

وإختتمت فعاليات اليوم الأول، بعرض فني لفرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، التي أمتعت أهالي القرية بما قدمته من أغاني زمن الفن الجميل منها "ياحبيبتي يامصر، بحرية، جانا الهوا..... " وغيرها من الأغاني وسط حضور وتفاعل عدد كبير من أهالي القرية.