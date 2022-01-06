أشرف زكي ومنير مكرم أول الحضور في جنازة مها أبو عوف

حضر كلا من الفنان منير مكرم وأشرف زكي نقيب الممثلين وأيمن عزب ،جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف.

وكانت الفنانة القديرة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس في أحد المستشفيات الخاصة بعد معاناتها فترة كبيرة مع مرض السرطان الذي تسبب في إصابتها بالتهاب رئوي حاد أسفر عن دخولها غرفة العناية المركزة في أيامها الأخيرة حتى فارقت الحياة.

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