أحمد عز عن فيلم ”الجريمة”: عمل مختلف وجديد من نوعه

أكد صناع ونجوم فيلم "الجريمة" أن العمل مختلف وجديد من نوعه، كاشفين بعض تفاصيل العمل الذي يُعرض حاليًا في السينمات.

وأعرب أحمد عز في تصريحات إلى برنامج "خبر اليوم" الذي تقدمه الإعلامية أميرة أسامة على قناة "ON"، خلال العرض الخاص للفيلم، عن أمنيته بأن يكون العمل مختلفًا، حيث أنه ينتمني إلى نوعية أفلام الغموض.

ولفت إلى أن الفيلم هو التجربة الثانية له مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم "الممر"، مضيفًا: "إن شاء الله يبقى حاجة كويسة".

من جهته، قال المخرج شريف عرفة: "أنا عمري ما ضمنت حاجة أو حاسس أني هنجح نجاح كبير، أنا بعمل اللي عليا وربنا يوفقنا على قد المجهود"، مشددًا على أن كل الممثلين كانوا عظامًا وأضافوا إلى العمل.

وأكد الفنان محمد جمعة، أنه مع شريف عرفة "مفيش حاجة صعبة"، كاشفًا أنه يقوم بدور حارس الشاليه ويكون شاهدًا على الجريمة التي تقع فيه.

في سياق متصل، وصفت الفنانة هبة عبدالغني الفيلم بأنه "متعة سينمائية"، مشيدةً بالدعايا الخاصة بالعمل خاصةً وأن وجود هذا العدد من النجوم المشاركين فيه يجعل المشاهد يشعر أن "فيه حاجة مميزة".