انهيار شقيقات مها أبو عوف بعد وصول الجثمان للمسجد.. ومشاركة إلهام شاهين ودنيا سمير غانم

ابو ظبي - احمد الجزار - سيطرت حالة من الانهيار منذ قليل على شقيقات الفنانة الراحلة مها أبو عوف، فور وصول جثمانها إلى مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وذلك لأداء صلاة الجنازة على روحها لتشييعها إلى مثواها الأخير.

وحضر الجنازة كل من: دنيا سمير غانم وريهام عبد الغفور والفنان منير مكرم وأشرف زكي نقيب الممثلين وأيمن عزب وإلهام شاهين.

وكانت الفنانة القديرة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس في أحد المستشفيات الخاصة بعد معاناتها فترة كبيرة مع مرض السرطان الذي تسبب في إصابتها بالتهاب رئوي حاد أسفر عن دخولها غرفة العناية المركزة في أيامها الأخيرة حتى فارقت الحياة.

وتزوجت الفنانة مها أبو عوف ثلاث زيجات الأولى كانت من عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد في عام 1981، وتوفي في نفس العام من زواجهما هذا الأمر الذي تسبب في دخول مها أبو عوف في حالة نفسية سيئة جعلتها تبتعد عن الفن أكثر من عامين.

واعتزلت مها أبو عوف الفن مرتين وكانت المرة الأولى لمدة عامين ونصف، وذلك بسبب الحالة النفسية السيئة التي مرت بها بعد وفاة زوجها عمر خورشيد، والمرة الثانية ابتعدت عن التمثيل لمدة 10 سنوات.

عائلة مها أبو عوف

والفنانة الراحلة مها أبو عوف هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكوَّنت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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