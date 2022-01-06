بعد دخوله المستشفى.. طفل “الغزالة رايقة” يكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض الطفل محمد أسامة، الذي شارك في أداء أغنية “الغزالة رايقة”، إلى وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، وذلك بعد عودته من استضافة تليفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء dmc” أمس.

وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج، كشف محمد أسامة تفاصيل الوعكة قائلا: “إمبارح بعد ما رجعت من البرنامج كان عندي كحة جامدة جدا، وجالي دور برد شديد، وروحت المستشفى، وأنا دلوقت رجعت البيت والأمور مستقرة”.

يذكر أن أغنية “الغزالة رايقة”، الأغنية الدعائية لفيلم “من أجل زيكو”، حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها قبل أيام، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عدد من النجوم فيديوهات لهم وهم يغنون ويرقصون عليها، وتخطى عدد مشاهداتها حتى هذه اللحظة 14 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.

وأغنية الغزالة رايقة” من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وعرضت ضمن فيلم “من أجل زيكو”، الذي يقام اليوم عرضه الخاص، وهو من إخراج بيتر ميمي وبطولة منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز.

ودخل المطرب الطفل محمد أسامة مرحلة جديدة من مشواره الفني بعد نجاح أغنية “الغزالة رايقة”، حيث أعلن الموزع إسلام ساسو تعاونه مع أسامة في أغنية جديدة قريبا.

يذكر أن إسلام ساسو وزع العديد من المهرجانات التي حققت نجاحا كبيرا على رأسها مهرجان “بنت الجيران” و مهرجان “عود البطل”، ويعد ساسو واحدا من أشهر الأسماء في عالم صناعة المهرجانات خلال السنوات الماضية.

اقرأ أيضا

بعد تصدره التريند.. طفل “الغزالة رايقة” يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى (صور)

طفل “الغزالة رايقة” يُبكي منى عبدالغني على الهواء (فيديو)

دينا الشربيني وهشام ماجد يرقصان على أغنية فيلم “من أجل زيكو” (فيديو)

انهيار شقيقات مها أبو عوف بعد وصول الجثمان للمسجد.. ومشاركة إلهام شاهين ودنيا سمير غانم