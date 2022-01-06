عبد الدايم : الراحلة تميزت بتعدد المواهب وحققت نجومية من نوع خاص

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة مها ابو عوف التى غيبها الموت عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض وقالت ان الراحلة تميزت بتعدد المواهب وحققت نجومية من نوع خاص ، مشيرة ان صدقها فى الاداء يعد احد عناصر نجاح الاعمال التى شاركت بها وقدمت العزاء لاسرتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر ان مها ابو عوف ابنة الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، تخرجت فى الجامعة الأمريكية، وكونت مع أشقائها فرقة غنائية أواخر السبعينيات، واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة ومنذ مطلع الثمانينات، قدمت ما يزيد عن 130 عملًا متنوعاً بين المسرح، والسينما، والتلفزيون.