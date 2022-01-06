مصرع شخصين وإصابة ٤٥ بحادثين بطريق السخنة- الجلالة والاستعانة بـ20 سيارة إسعاف

ابو ظبي - احمد الجزار - لقى اثنين مصرعهما وإصابة ٤٥ بحادثتين بطريق السخنة – الجلالة، اليوم الخميس، وتم نقلهم إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادثين بطريق السخنة- الجلالة ، الأول كان انقلاب مينى باص رقم ١٨٥٤ ” ج ط أ ” وأسفر عن إصابة ٤٥ شخص اما الثانى بنفس التوقيت انقلاب ونش بدون لوحات معدنية واسفر عن مصرع شخصين.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس، ٢٠ سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام لتلاقى العلاج.

ومن جانبه صرح الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة فى السويس، ان المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى العام لاستقبال المصابين لتلاقى العلاج وفتح غرفة العمليات للحالات واستدعاء جميع الاطباء لقسم الطوارئ.

وقال مصدر طبي فى السويس، إن اسماء المتوفيان هم اسماعيل رشدى عبد الفتاح ٣١ عاما من محافظة القاهرة، و مصطفى محمد عبد الحق ٢٦ عاما من نفس المحافظة، وتم نقلهما الى مشرحة السويس العام.