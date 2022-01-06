الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح من على إحدى الحدائق ويستبدلها بـ عصام مرعي لهذا السبب (صور)

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ابو ظبي - احمد الجزار - قام مسؤولو نادي الزمالك برفع لافتة محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي من على الحديقة التي خصصها النادي من قبل لنجم الريدز والفراعنة.
واستبدل الزمالك لافتة محمد صلاح بلافتة لعصام مرعي نجم القلعة البيضاء السابق.
وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بسبب بعض أزمات الحقوق والتسويق التي قد يتعرض لها النادي بسبب وضع اسم نجم ليفربول على إحدى حدائق النادي الأبيض.
واتخذ مسئولو النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرارًا جديدًا في وقت سابق، يخص محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر بعد النجاحات التي يحققها اللاعب في رحلته الاحترافية حاليًا.
وأطلق مسئولو النادي الزمالك بشكل رسمي اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على إحدى الحدائق داخل القلعة البيضاء.
وكتب مسئولو الزمالك على اللافتة التي تحمل اسم نجم ليفربول الانجليزي:”حديقة النجم الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب”.
يذكر أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سبق وأطلق أسماء كل من شيكابالا ورضا عبد العال على حدائق بالنادي.
وفجر محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة مدوية بعد قرار إدارة نادي الزمالك بوضع اسم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول، على إحدى الحدائق داخل النادي.
وأكد “بيومي” في تصريحات صحفية أنه في حالة عدم حصول الزمالك على موافقة محمد صلاح على وضع اسمه على حديقة داخل نادي الزمالك، سيكون من حق اللاعب إقامة دعوى ضدالنادي والمطالبة بتعويض مالي ضخم.
وأوضح أن اسم صلاح أصبح ملكًا لرعاة اللاعب في الوقت الحالي وليس ملكه، ولا يجوز اطلاق اسمه على أي منشأة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية منه، وخلاف ذلك سيكون من حقه مقاضاة الزمالك والمطالبة بتعويض مالي كبير.
واستدل محمد بيومي على صحة حديثه بشأن أحقية صلاح في مقاضاة الزمالك، إلى ما حدث حينما وضع اتحاد الكرة المصري صورته على الطائرة الخاصة بالفراعنة، ورفض هذا الأمر، وجرت الاستجابة لطلبه بإزالة الصورة فورا، مؤكدًا أن نادي الزمالك كان يجب عليه استئذان اللاعب قبل استخدام اسمه.
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