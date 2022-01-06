هنادي مهنا توضح سبب “البوست الغامض” وحقيقة إصابتها بكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة هنادي مهنا، حالة من الجدل أمس بعد أن شاركت متابعيها بوست غامض، كتبت فيه: “الحمد لله على كل شىء”، دون أن توضح ما حدث لها.

البوست أثار العديد من التكهنات لدي البعض، الذي اعتبر أنها كتبت ذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا، والبعض الأخر اتجه نحو انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح، حتى أن فريق ثالث قال أنها كانت حامل وأجهضت.

وطمأنت الفنانة هنادى مهنى متابعيها وحسمت الأمر، وقال في تصريحات صحفية، أنها تعانى من نزلة برد شديدة، وعلى الفور أجرت pcr لفيروس كورنا وجاء النتيجة سلبية، وهذا ما اضطرها لكتابة هذا البوست خاصة أنها قد بدأت مؤخرًا تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل “مكتوب عليا” مع أكرم حسني.

وانطلق تصوير المسلسل أمس الأول الثلاثاء، للعرض في شهر رمضان 2022، والعمل بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادى مهنى، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.