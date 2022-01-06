دنيا الشربيني تستكمل تصوير مسلسل ”أخر دور” بالتحرير

تستكمل اليوم الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسلها الجديد "آخر دور"، بميدان التحرير، حيث من المقرر التصوير لمدة اليوم، فقط في التحرير، على أن يتم الانتقال بعدها لتصوير في مكان أخر، حيث لا يتبقى على انتهاء تصوير العمل سوى عدد قليل من المشاهد.

وتتعرض الفنانة دنيا الشربيني، خلال أحداث المسلسل، لأزمة كبيرة، حيث تتورط في قضية قتل لكن المحكمة تبرئها وتحكم لها بالبراءة بعدما تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مقتل الفنانة ثراء جبيل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى تشويقى مليء بالغموض، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على أحد المنصات الإلكترونية، ويضم 12 حلقة فقط، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنياوي.

يشار إلى أن مسلسل "آخر دور"، يشارك في بطولته بجانب دينا الشربيني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمي جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنياوي.