“الجريمة” يتصدر شباك التذاكر بأكثر من مليون جنيه في أول يوم عرض ويلاحقه “زيكو”

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح فيلم “الجريمة” بطولة النجم أحمد عز، في تصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن كل المنافسين في أول يوم عرض له، حيث حقق ما يقرب من مليون و175 ألف جنيه.
الجريمة عن قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، محمد أبوداوود، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي.
بينما جاء في المركز الثاني فيلم “من أجل زيكو” بطولة كريم محمود عبدالعزيز الذي حقق أيضا في يوم عرضه الأول 772 ألفا و19 جنيه.
وبفارق بعيد عن الفيلمين جاء في “الكاهن” بطولة إياد نصار في المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 76 ألف جنيه فقط.
أما المركز الرابع فجاء فيه فيلم “برا المنهج” بطولة ماجد الكدواني، والطفل عمر الشريف، وإخراج عمرو سلامة
وفي المركز الأخير جاء فيلم عروستي بطلولة جميلة عوض، وأحمد حاتم بغيراد وصل إلى 174 جنيه فقط.
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