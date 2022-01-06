ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن السيناريست تامر حبيب، قبل قليل عبر حسابه على “إنستجرام” عن إصابته بفيروس كورونا.
وكتب تامر في منشور له: “إيجابي كورونا بعون الله”، وعلق على المنشور وكتب: “قدر الله وما شاء فعل”.
وتفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه مع المنشور وحرصوا على الدعاء له، من بينهم هند صبري التي كتبت له: “سلامتك يا تيكو إن شاء الله تتعافى”.
وكتبت له أخرى: خلي اللي كانوا معاك في عيد ميلاد إلهام شاهين يحللوا”.
يذكر أن تامر حبيب ظهر منذ يومين وسط كوكبة من النجوم خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، والذي أقيم يمنزلها في حضور أنغام ومحمد منير وهاني شاكر وسمير سعيد وهاني رمزي وزوجته ودينا واَخرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد يومين من مشاركته في عيد ميلاد إلهام شاهين.. تامر حبيب يعلن إصابته بـ”كورونا” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.