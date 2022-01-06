بعد يومين من مشاركته في عيد ميلاد إلهام شاهين.. تامر حبيب يعلن إصابته بـ”كورونا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن السيناريست تامر حبيب، قبل قليل عبر حسابه على “إنستجرام” عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب تامر في منشور له: “إيجابي كورونا بعون الله”، وعلق على المنشور وكتب: “قدر الله وما شاء فعل”.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه مع المنشور وحرصوا على الدعاء له، من بينهم هند صبري التي كتبت له: “سلامتك يا تيكو إن شاء الله تتعافى”.

وكتبت له أخرى: خلي اللي كانوا معاك في عيد ميلاد إلهام شاهين يحللوا”.

يذكر أن تامر حبيب ظهر منذ يومين وسط كوكبة من النجوم خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، والذي أقيم يمنزلها في حضور أنغام ومحمد منير وهاني شاكر وسمير سعيد وهاني رمزي وزوجته ودينا واَخرون.