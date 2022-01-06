أسرار النجوم: حكاية وأسرار السلطانة هويام بطلة حريم السلطان .. ( محاولات - انتحار تعدد علاقات - إنجاب من غير زواج ) ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قد تكون قصة حياة مريم أوزرلي البالغة من العمر 37 عاماً ملفتة، هي ممثلة تركية ولدت في مدينة كاسل في ألمانيا حيث بدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002.

والدها تركي من مدينة أورفا وأمها ألمانية، لديها شقيقين أكبر منها سناً بجانب أخت كبرى أيضاً، ولم تحظى بالشهرة المطلوبة إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف ب حريم السلطان.

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اشتهرت بدور السلطانة هيام زوجة السلطان سليمان القانوني، المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الوطن العربي وفازت بسببه بجوائز عالمية عديدة منها الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة في تركيا وأيضا جائزة إسماعيل جيم عن هذا الدور بالإضافة إلى عدة جوائز مهمة أخرى.

ربما حياتها العاطفية لم تكن مثيرة للجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تأثير الحب في حياتها لم يكن متوقعاً.

مريم التي انتقلت من ألمانيا للعيش في تركيا بعد إنضمامها لمسلسل (حريم السلطان)، تعرفت حينها على رجل الأعمال التركي جان أتيش. عاشت معه علاقة حب ثم أعلنت بعدها عن حملها إلا أن الصدمة كانت برفض أتيش الإعتراف بالطفل الأمر الذي كسر قلب مريم وأثر فيها بشكل كبير.

بسبب ذلك، دخت مريم أوزرلي في موجة إكتئاب وصلت بها الى محاولة الإنتحار ، لكن صديقتها انقذتها في اللحظات الأخيرة وقررت بعدها التكفل في مصاريف الجنين.

هذا وأنجبت مريم طفلتها وأطلقت عليها اسم “لارا أوزرلي”،وليس اسم والدها وأعلنت بعدها أنها ستتفرغ للإعتناء بطفلتها وحياتها العملية.

حبيب مريم أوزرلي ألب أوزجان قلب مريم خطفه مرّة أخرى رجل الأعمال التركي ألب أوزجان ، لكن لم يدم طويلاً وإنفصلت بعد 3 أشهر فقط وأكدت مريم أنها لن تيأس من البحث عن الرجل المناسب لها لأنها لا تعرف العيش من دون حب.

قصة حياة مريم أوزرلي لم تنتهِ هنا، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إرتباط مريم بالممثل المصري باسل الزارو وعلى الرغم من عدم تعليقها على الموضوع ، إلا أن تواجدهما في نفس المكات مرّات عديدة أكد الأمر.

وتضيف الأخبار بأن في حينها، طلبت مريم من باسل إبقاء علاقتهما سراً بعدياً عن الأضواء رغم قضائهما الكثير من الوقت مع بعضهما وبعدها بفترة إنفصل الثنائي بشكل مفاجئ ولم تعرف الأسباب.

مرّة جديدة أعلنت مريم أوزرلي بشكل مفاجئ خبر حملها من دون زواج، ولم تكشف هوية حبيبها قالت فقط بأنه رجل أميركي انتقل من أجلها للعيش في ألمانيا ولكنها لن تتزوجه الآن بسبب فيروس كورونا ورغبتها بإقامة حفل زفاف كبير.