إصابة السيناريست تامر حبيب بفيروس كورونا

أعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بفيروس كورونا منذ قليل، لينضم إلى قائمة من الفنانين؛ الذين أعلنوا إصابتهم مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.

وكتب تامر حبيب، منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصير إنستجرام، وعلّق قائلا: positive corona بعون الله، قدر الله وما شاء فعل.

ولم يكن تامر حبيب وحده من الفنانين، من يعلن اصابته بتلك الفيروس مؤخرا، حيث أعلن الكثير من الفنانين، اصابتهم بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة، وهناك أيضا من يخضعون للعزل المنزلي إثر إصابتهم بالفيروس، منهم: الفنان أحمد فهمي، وزوجته هنا الزاهد.

آخر ظهور لـ تامر حبيب قبل كورونا

يذكر أن آخر ظهور للسيناريست تامر حبيب، كان بحفل عيد ميلاد النجمة إلهام شاهين، الذي شهد حضور العديد من نجوم الفن، أبرزهم: النجمة يسرا، والديفا سميرة سعيد، والمطربة أنغام، وليلى علوي، ونقيب الموسيقييين هاني شاكر، والكينج محمد منير.

وعلى جانب آخر، كان المسلسل الإذاعي، عشان الBig Million، آخر أعمال السيناريست تامر حبيب الكتابية، والذي عرض برمضان الماضي على على القناة الإذاعية Nrj.

وقي سياق متصل، كان آخر عمل تليفزيوني، قدمه تامر حبيب، هو مسلسل لعبة النسيان، الذي عرض برمضان عام 2020، والذي كان من بطولة النجمة دينا الشربيني، بالإضافة إلى باقة من النجوم، منهم: الفنان أحمد داوود، النجم محمود قابيل، على قاسم، أسماء جلال، أحمد صفوت، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هديل حسن، الراحلة رجاء الجداوي، هنا داود، حسن مالك.