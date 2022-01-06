عرض حكاية ”إعمل نفسك ميت” على قناة on بعد غدًا السبت

تنطلق الحلقة الأولى من حكاية "إعمل نفسك ميت" ضمن قصص وحكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك4"، بعد غدا على قناة on ، وon drama، ويعرض المسلسل يوميا من السبت للأربعاء فى الـ 8 مساء والإعادة 11 مساء، حيث طرحت الجهة المنتجة البوستر الدعائي الأول وهى سابع حكايات الموسم الرابع.
ويواصل فريق العمل تصوير حلقات العمل بشكل يومى، ومن المقرر أن ينتهي أبطال الحكاية من تصويرها صباح غدًا الجمعة استعدادا لعرضها، ويقوم المخرج محمد الخبيري بمونتاج الحلقات بالتزامن مع تصويرها.
وانتهت أمس على شبكة قنوات ON حكاية "وانسى روحى وياك" والتي تعد الحكاية السادسة من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" وهي من بطولة ميرهان حسين، محمد عز، أيمن عزب، مروة الأزلى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود يس، وإخراج عصام نصار.
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