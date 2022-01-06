بالصور.. أول ظهور للفنانة سمية الألفي بعد استئصالها ورم سرطاني

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له عبر ، ظهر فيها مع والدته الفنانة سمية الألفي في أول ظهور لها بعد إجرائها علمية استئصال ورم سرطاني قبل أيام.

وظهر أحمد الفيشاوي مع والدته سمية الألفي وهو يقبل يدها، معلقا: ” الحب كله و أكتر بكتير..شكرا يا صديقتي “.

كشف ألفى الألفى شقيق الفنانة سمية الألفى تطورات حالتها الصحية ، بعد إجراء عملية استئصال ورم بمنطقتى الصدر وتحت الإبط.

وقال ألفى في تصريحات صحفية: إن الفنانة سمية الألفى بصحة جيدة ومستقرة حاليا حيث تم استئصال الورم ،بعد أن اجرت عملية جراحية أمس استغرقت عدة ساعات.

وأضاف ألفى الألفى : الأطباء المعالجون الذين اجروا العملية الجراحية واستئصال الورم أرسلوا عينة منه إلى المعمل لتحليله وننتظر نتيجتها.

وأوضح: أن سمية الألفى حاليا تمكث فى غرفتها بحالة مستقرة وتأخذ قسطا من الراحلة وفى الأرجح سوف تغادر المستشفى غدا بعد الاطمئنان عليها تماما.

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من التحسن فى الوضع الصحى للفنانة سمية الألفى وذلك بعد إجراء عملية جراحية أمس، السبت، باستئصال الورم الخبيث الذى أصابها فى منطقتى الصدر وتحت الإبط.