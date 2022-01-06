“اكتفيت من الشهرة والنجومية وأتفرغ لعبادة الله”.. أثار الحكيم تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة أثار الحكيم عن اعتزالها الفن والبرامج والأضواء بشكل نهائي، بعد 35 عامًا من العمل.

وعلقت أثار على قرار اعتزالها قائلة: “اعتزلت الفن بشكل نهائي لا رجعة فيه؛ فأنا اكتفيت من الشهرة والنجومية”.

أضافت، أن اعتزالها الفن جاء باختيار إلهي؛ وليس بسبب عدم عملها في الفترة الأخيرة مؤكدة أنها بعيدة عن الفن منذ عام ٢٠١٢”.

وتابعت: “قررت التفرغ لعبادة الله ؛ منذ سنوات حيث بدأت بالتعرف أكثر على بعض الأمور الدينية”.

واختتمت: “استعنت ببعض كتب التفسير الدينية وخاصة كتب التفسير البسيطة التي يستعين بها الصغار وبدأت أتدرج في المعرفة الدينية عاما عن آخر”.

وكان آخر ظهور للفنانة آثار الحكيم في حدث فنى، خلال حضورها عرض مسرحية “المتفائل” على المسرح القومى، العام قبل الماضى، والتقطت صورة مع بطلى العرض سامح حسين وسهر الصايغ، والعرض يشارك في بطولته يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

وغابت آثار الحكيم عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال الـ 11 عاماً الماضية، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل “الوتر المشدود” عام 2009، والذى وشارك في بطولته معالى زايد، كمال أبو رية، سامح الصريطى، أحمد خليل، مريم فخر الدين، خيرية أحمد، رانيا يوسف، شريف حلمى، محمد كامل، نادية فهمى، سلوى محمد على، عبد العزيز مخيون، ايناس النجار، أشرف عبد الغفور، أحمد صيام، وآخرين، من تأليف عماد نافع وإخراج خالد بهجت.