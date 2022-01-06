لقاء سويدان تجري فحوصات بالمستشفى بعد تعرضها لإصابة في الكتف والذراع (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة لقاء سويدان، تعرضها لإصابة في الكتف والذراع، بعد إجراء أشعة مقطعية عليهما.

ونشرت لقاء سويدان على حسابها الشخصي بـ إنستجرام صورًا لإصابتها، وعلقت عليها قائلة: إصابة في الكتف والذراع الحمدلله.

ولم توضح لقاء سويدان سبب الحادث أو مصدره واكتشفت بنشر صور لها من المستشفى خلال إجرائها أشعة مقطعية.

مسلسل القاتل الذي أحبني

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان كانت قد انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل القاتل الذي أحبني، وتجسد من خلاله شخصية سيدة بسيطة، والذي يقوم ببطولته كلًا من الفنان هاني رمزي والفنانة سهير رمزي.

والقاتل الذي أحبني، تدور أحداثه حول شخص يغير على والدته بشكل غريب بسبب جمالها الذي يجلب لها الرجال ويطلبونها للزواج، بينما يكون والده غائبًا عنهما منذ 40 عامًا، ويشارك في بطولته بجانب هاني رمزي، كلًا من سهير رمزي، وياسر فرج، ومحمد أبو داوود، وأحمد فؤاد سليم، ودنيا ماهر، ومن إخراج عمرو عابدين.

مسلسل أيام

ويعرض حاليًا لـ لقاء سويدان مسلسل أيام، والذي تدور أحداثه، داخل إحدي الحارات الشعبية، ويغوص في أجواء العلاقات المُتداخلة بين أبناء الحي الواحد، ويتطرق للكثير من العادات الموروثة، ويُناقش المُسلسل إضطرار بعض الفتيات للزواج رغما عنهن تحت ضغط الظروف الإجتماعية في الحارة.

والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولى، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازى، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم.