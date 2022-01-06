أسرار النجوم: من بينهم رانيا فريد شوقي وحمادة هلال .. مواقف محرجة تعرض لها فنانون في ليلة الدخلة | لن تصدق الأسماء؟

الرياض - محمد الاطلسي - مواقف طريفة وأخرى محرجة تعرض لها نجوم الوسط الفني في حفلات زفافهم، وعلى الرغم من الدقة في التحضير الذي قد يستمر لشهور إلا أن ذلك لم يمنع ظهور أخطاء في "ليلة العمر"، تفسد هذه الليلة.

بليغ حمدي

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تعرضت الفنانة وردة لصدمة في ليلة "كتب كتابها" على الملحن بليغ حمدي الذي نسي الموعد المحدد لذلك، وسافر مع العندليب عبد الحليم حافظ إلى بيروت ولم يتذكر الميعاد إلا بعد سفره، ما عرضه لموقف محرج مع وردة التي حضرت بالفعل وجهزت للحفل وكانت في انتظاره هي وأشقائها، حتى عاد "بليغ"، واعتذر لها عن خطأه.

نيكول سابا

موقف محزن أفسد فرحة الفنانة اللبنانية نيكول سابا في حفل زفافها على الفنان يوسف الخال بعد إصابة والدها بوعكة صحية نقل على إثرها المستشفي. وقالت "نيكول" في أحد حوارتها الصحفية: "يوم زفافي كان أصعب وأجمل يوم في حياتي.. فعلى الرغم من زواجي من الرجل الذي أحببته إلا أن تدهور صحة والدي وقتها أصابني بحالة من التوتر والقلق".

خالد سليم

حفل زفاف الفنان خالد سليم كان شبه أسطوري، إلا أنه لم يخل من حظ سيء، بعد أن اكتشف العروسان تأخر تأشيرة سفرهما لقضاء شهر العسل في أوروبا، ما اضطرهما لتعديل الخطة والسفر إلى أميركا.

حمادة هلال

بسبب تعرضها لضغوطات وإرهاق شديد في الأيام التى سبقت حفل الزفاف، فقدت زوجة الفنان حمادة هلال وهي بكامل مكياجها ومرتدية ملابس الزفاف وعيها، ما أصابه بحالة من الرعب والخوف الشديد عليها، وجعلة يراقبها طوال الوقت خشية من أن يتكرر الموقف.

رانيا فريد شوقي

على غير العادة، قرر النجمان مصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي أن يرتديا الأبيض في ليلة زفافهما حتى ينفردا بهذا اللون في الحفل، ولكن الصدمة كانت عندما حضر رجل الأعمال منصور الجمال وزوجته ليلى علوي، وكان يرتدي بدلة بنفس لون زي العروسين، ما أفسد عليهما الخطة.

سوما

تعرضت لموقف محرج بسبب تأخر عريسها عن الحضور الى الكوافير الخاص بها ليأخذها إلى مكان الحفل وسط الأهل والاصدقاء، وازداد قلقها وانزعاج المحطين بها، ما اضطرها لأن تذهب هي إلى منزله وتصطحبه بالسيارة إلى مكان الحفل.