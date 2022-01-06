إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بفيروس كورونا

أعلن الاعلامي عمرو أديب، عن إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا. وكتب أديب عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»: «أنا ولميس عندنا كورونا.. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة.. فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا». ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة إم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء ، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E و يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.

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