إصابة مها الصغير زوجة أحمد السقا بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

و كشفت مها الصغير عن إيجابية مسحتها الأخيرة لفيروس كورونا، خلال تعليق كتبته على إعلان السيناريست تامر حبيب إصابته بالفيروس حيث قالت “ وأنا أيضًا”.

وأوضح تامر حبيب إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على انستجرام حيث كتب: "إيجابي كورونا بعون الله، قدر الله وما شاء فعل"، لترد مها الصغير كاتبة.