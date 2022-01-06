إصابة مها الصغير زوجة أحمد السقا بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19.
و كشفت مها الصغير عن إيجابية مسحتها الأخيرة لفيروس كورونا، خلال تعليق كتبته على إعلان السيناريست تامر حبيب إصابته بالفيروس حيث قالت “ وأنا أيضًا”.
وأوضح تامر حبيب إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على انستجرام حيث كتب: "إيجابي كورونا بعون الله، قدر الله وما شاء فعل"، لترد مها الصغير كاتبة.
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