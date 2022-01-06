أسرار النجوم: جدعنة الزعيم .. رد فعل غير متوقع من عادل إمام على طرد مخرج شهير للفنان أمير كرارة من استديو التصوير

الرياض - محمد الاطلسي - تجمع العديد من الذكريات الخاصة الفنانين الشُّبان بالفنان المصري الكبير عادل إمام ومنهم أمير كرارة، بطل مسلسلات "كلبش" و"الاختيار".

وكشف كرارة في لقاء سابق له مع برنامج "السيرة"، من تقديم وفاء الكيلاني، أنه تعرض وهو في بداياته الفنية للطرد من موقع التصوير أمام عادل إمام.

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وعن كواليس الموقف، أشار إلى أنه كان من المفترض أن يؤدي مشهدا صغيرا أمام عادل إمام، ولكن بسبب شعوره بالتوتر وهو أمامه، لم يتقن المشهد، ليقوم مخرج العمل بطرده قائلا له: "أنت مفيش خالص".

وأكد أمير كرارة أن ذلك الموقف حفزه على أن يجتهد في عمله حتى وصل إلى ما فيه الآن من نجاح وشهرة.

ولم يفصح كرارة عن اسم ذلك المخرج واكتفى بالإشارة إلى أنه رحل عن عالمنا.

ويحكي «كرارة» أن الزعيم تحدث معه حينها، وطلب منه ألا يغادر استوديو تصوير العمل، ويقوم بتصوير المشهد من جديد، حتى نجحا سويا في الانتهاء منه، وحينها قال له الزعيم: «ما تزعلش ياض المخرج ده هييجي يوم ويتمنى يشتغل معاك»، حسبما يحكي بطل فيلم «كازبلانكا».