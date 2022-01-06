أسرار النجوم: شيرين عبد الوهاب تصعق الجميع بمعلومات مرعبة وتروي قصتها مع «العفاريت» داخل منزلها .. وكيف تتعامل معهم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ذاع سيط ارتباط حياة العديد من مشاهير الفن بالجن والشعوذة، وهو ما أكده أحد النقاد الفنيين بأن الوسط الفني ”غارق في هذه الخرافة“.

شيرين عبد الوهاب كانت الفنانة الأحدث التي روت قصتها مع ”العفاريت“ في منزلها، بأول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، قائلة إنها مؤمنة بوجود العفاريت حولها.

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وأضافت عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية مع إسعاد يونس أن لديها في منزلها ”عفاريت“ تستضيفهم وتتعايش معهم، معلقة: ”الحاجة تبقى قصاد عيني كده وفجأة تبقى مش موجودة، فببتدي أرحب بيهم وأجيبلهم حاجة يشربوها، والحاجة تظهر على طول، وبيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر“.

وتابعت: ”أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوه حاضر أنا جاية أهو، أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس“.

تصريحات النجمة المصرية جاءت عقب دخولها في أزمة قررت خلالها حلق شعرها بالكامل، عقب انفصالها عن زوجها، فيما أثارت الجدل بتصريحاتها، وطالبها متابعون أن تقدم نموذجًا للشباب يدفعه للإيمان بالمنهج العلمي في التفكير.

لكن شيرين عبد الوهاب لم تكن الوحيدة في الوسط الفني التي آمنت بالجن والشعوذة، فقد استذكر الناقد الفني محمد رفعت رواية قديمة للفنان عادل إمام تحدث فيها عن سبب الخلاف بينه وبين نادية الجندي بعد فيلم ”٥ باب“، وهو افتتانها إلى درجة الهوس بالسحر والشعوذة وإطلاق البخور وذبح الخراف في الأستوديو.

وذكر الناقد الفني كمال القاضي: ”كثير من الفنانين والفنانات يؤمنون بالخرافة، ويحيلون كل ما يحدث لهم من فشل في الزواج والعمل إلى القوة الخفية، والسبب هو الجهل وعدم الشعور المباشر بالمسؤولية تجاه نكباتهم الشخصية“.

وكان الكاتب الراحل أنيس الدغيدي قد نشر كتابا بعنوان ”انحراف المشاهير.. أسرار نجوم المجتمع في عالم السحر“، ضم قصصًا رواها فنانون عن لجوئهم للعرافات وقارئي الكف والفنجان وغيرهم، ليساعدوهم على النجاح العائلي والفني.

المصدر - فوشيا