أسرار النجوم: فنانان مصريان مشهوران يثيران الجدل برقص «هستيري» في السعودية .. اتفرج الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - أثار الفنان المصري حسن الرداد والفنانة غادة عادل الجدل بوصلة رقص "هستيرية" في السعودية في كواليس مسرحية "في نص الليل" التي تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية.

ونشر الرداد عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو طريفا من الكواليس، ظهر فيه وهو يرقص مع غادة عادل لينضم إليهما هذه المرة نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

ورقص الثلاثة بشكل كوميدي على أنغام أغنية مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال. وعلق الرداد على الفيديو بقوله: "كواليس تاني يوم، مسرحية "في نص الليل".

وكان حسن الرداد قد نشر فيديو رقص أيضا مع الفنانة غادة عادل، التي تشاركه بطولة المسرحية، وهما يؤديان رقصة هستيرية احتفالا بالعام الجديد، وكتب معلقا على الفيديو: "بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبدأها بفيديو عاقل من كواليس مسرحية "في نص الليل"، كل عام وحضراتكم طيبين".