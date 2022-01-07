“بقلب في جيوب زوجي وباخد الفكة فما حكم الشرع؟ “.. مبروك عطية يجيب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - سلوكيات تلقائية تصدر من الزوجات دون معرفة مدى صواب الفعل من خطأه، وفي سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقًا، عبر فيديو نشر على قناته الرسمية «يوتيوب»، مضمونه:«باخد فلوس من جيب جوزي أجيب حاجات للعيال، فما حكم هذا السلوك؟».
وأجاب الدكتور مبروك عطية، أنه لايجوز أن تأخذ الزوجة من أموال زوجها دون علمه، وأن أموال الزوج أمانة، وعين الزوجة لايجوز أن تأتي على هذه الأموال».
حكم أخذ أموال الزوج دون إذنه
وأضاف:«أولاد الأب يطلبوا اللي هما عايزنه من والدهم دون حرج، وكذلك الزوجة بعلم الزوج، مينفعش الزوجة تاخد أي حاجة دون اذن الزوج ولا قرش».
وأشار إلى أنه في حال استئذان الزوجة زوجها لأخذ الأموال فلا عيب عليها في هذا السلوك، ولكن لابد من موافقة الزوج، وعند اضطرار الزوجة لأخذ من جيب زوجها أموال، عليها إخباره بعد ذلك.
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