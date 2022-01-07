أسرار النجوم: مفاجأة.. اتفرج ظهور شبيهة الفنانة نانسي عجرم والجمهور يصرخ: نسخة طبق الأصل ( صور )

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الايام القليلة الماضية أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور مجمعة للفنانة المصرية الراحلة زبيدة ثروت،و التى أحدثت موجة واسعة من الجدل بسبب الشبه الواضح بينها وبين النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

حيث شكل اسمها تريند على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية وقال الجماهر أنهما فولة وانقسمت نصفين. ظهرت زبيدة ثروت في الصور في زمن قديم قبل عمليات التجميل التي خضعن لها الكثير من الفنانات العربيات وقد تغيرت اشكالهن بشكل كبير وكان من بين هؤلاء الفنانات نانسي عجرم.

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