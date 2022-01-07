أسرار النجوم: النبوءة المرعبة التي تحققت.. كيف ماتت أسمهان وما هو أسمها الحقيقي وهل كانت تعمل حقاً جاسوسة لصالح بريطانيا؟

الرياض - محمد الاطلسي - أختلف الكثيرين حول سن وفاتها، فقال البعض أنها ماتت في سن ال27، والبعض قال في سن ال23، بينما قال البعض الاخر أنها ماتت قبل أن تكمل عامها ال32، ومع كل هذا الاختلاف في سن وفاتها، الا أن الجميع قد أجمع على أن المطربة السورية "أسمهان" قد ماتت في سن صغير وفي ظروف غامضة، في حادثة لم يعلن عن تفاصيلها بشكل قاطع حتى الان.

اسمها الحقيقي

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حسب ما نشرته جريدة "اليوم السابع" على موقعها، فان اسم أسمهان الحقيقي هو، اميلي الأطرش، وعند مجيئها الى مصر عرفت باسم، امال الأطرش، بينما أطلق عليها اسم "أسمهان" بعد دخولها عالم الفن.

حادث الوفاة الغامض

كانت المطربة الراحلة "أسمهان"، تعيش في قلق وخوف، وذلك بسبب الكثير من الأحداث المثيرة التي حدثت في حياتها.

فبالاضافة الى اتهامها بأنها كانت تعمل لصالح المخابرات البريطانية أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، كان لها ظروف أسرية أيضا غير مستقرة، وزادت حدة القلق الذي عاشته أسمهان بعد سفر شقيقها "فؤاد" الى جبل الدروز، للقاء طليقها وابن عمها، وصادفت الزيارة عيد ميلاد ابنتها "كاميليا" التي كانت تعيش مع والدها.

فأشارت عليها صديقتها "مارى قلادة" بالسفر إلى رأس البر، لتهدئة أعصابها فى رحلة قصيرة تعود بعدها لاستكمال فيلمها "غرام وانتقام"، و بالفعل سافرت أسمهان، ولكن بينما كانت في الطريق، فجأة اهتزت السيارة وفتح السائق الباب وقفز، واندفعت السيارة إلى الترعة، وسقطت السيارة وبداخلها أسمهان، لتموت غرقا، بينما اختفى السائق الناجى الوحيد من الحادث.

وعلى الرغم من أن لغز موتها لم يتم الاعلان عن تفاصيله بشكل قاطع حتى الان، الا أن بعض الأقاويل ادعت ضلوع الملك فاروق في الحادث، واستدل أنصار هذا القول بأن السبب يعود الى أن أسمهان كانت تعامل الأسرة الملكية كأميرة وليست مجرد مطربة، وكانت ترفض أن تتقاضى أجرا على غنائها فى القصور، وقيل أنها صدت مشاعر الملك، مما سبب لها عدد من المتاعب، واعتبر وجودها على الأراضى المصرية غير مرغوب فيه.

وعلى الرغم من تعدد الأقاويل حول هذا الحادث المأساوي، الا أنها تعتبر مجرد افتراضات، وليست حقائق قاطعة.

النبوءة التي تحققت

في احدى المرات، التقت أسمهان بعرافة، وعندما بدأت العرافة تحاول أن تقرأ لها الطالع، نظرت العرافة فى خطوط يدها الرقيقة وظهرت ملامح القلق على وجهها، وقالت ان الأميرة الجميلة ستلقى مصرعها فى شبابها ضحية حادث قريب من الماء، وسيكون لها ثلاثة أولاد لن تعيش منهم سوى ابنة واحدة.

وعلى أية حال، فان ما حدث لا يعني اطلاقا صدق المنجمون، وانما ربما كان الأمر مجرد صدفة عجيبة في طريقة موتها، والتي تعد أحد الألغاز الغامضة حتى الان.