وفاة والد الفنان هشام عباس

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى قبل قليل والد الفنان هشام عباس. وكتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “توفى اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس، البقاء لله، وخالص التعازي للأسرة”. تألق النجمان حميد الشاعري وهشام عباس في أضخم احتفالية لرأس السنة ٢٠٢٢ في العين السخنة. وشارك هشام عباس مؤخرا في حفلات رأس السنة في العين السخنة مع حميد الشاعري وأشعلا الحفل بأجواء روح أغاني فترة التسعينات المميزة لمشوارهما الفني.

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