بسبب مشهد في مسلسل “أنا وهي”.. هنا الزاهد تعتذر: عمري ما أسمح إني أهزر في التحرش

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض مسلسل “أنا وهي” الذي يقوم ببطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد لانتقادات بسبب أحد مشاهد الحلقة الخامسة، والذي وصفه البعض أنه يسخر من فكرة التحرش.

وتظهر هنا الزاهد في الفيديو تتحدث إلى طبيبها النفسي “شيرين عبدالوهاب” أشرف عبد الباقي، وتخبره وهي سعيدة أنها تتعرض لمعاكسات كثيرة، ورأى البعض أن هذا المشهد يسخر من فكرة التحرش ومعاناة الفتيات.

وردت هنا الزاهد واعتذرت لأي فتاة قد تكون انزعجت من هذا المشهد وكتبت عبر حسابها على “تويتر”، “أنا عمري مسمح أني اهزر في التحرش. أولا أنا في الحقيقة أكيد عارفين واقعة الأتوبيس وأني روحت الاقسام وارتحت نفسيا لما خدت حقي.المسلسل ده بيتكلم على اتنين مرضى نفسيين الشخصية دي دائما بتقول للدكتور النفسي بتاعها ان مفيش حد هيبصلي بسببب سلوكي العدواني وهنا الشخصية بتكذب وهو عارف.

مضيفة:”لو كنا في زمن تاني كان هيبقى عادي ومفيش حاجة. أيام الأبيض وأسود في الأفلام كان في معاكسات اللي مش بتخدش وتجرح البنت. بس العيب في الزمن اللي احنا فيه. بعتذر لأي بنت ممكن تكون اضايقت”.

ودخلت هنا في نقاش مع إحدى متابعات المسلسل، وأكدت أنها لم تقصد أي شيء في هذا المشهد وبالتأكيد لن تأخذ أزمة التحرش وما تتعرض له الفتيات كمادة للسخرية، ودافعت عن الشخصية التي تقدمها موضحة أنه في الحلقات المقبلة سنرى رد فعل هذه الشخصية عندما تتعرض للمعاكسة في الشارع.

وفسرت هنا ما حدث في المشهد أن الطبيب يعرف أنها تكذب، لأنها مريضة وليس من الطبيعي أن تفرح أي فتاة أنها تتعرض لمضايقات ومعاكسات.

ومسلسل “أنا وهي” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

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