وصلة رقص ثمنها طلاق ووقف عن العمل.. القصة الكاملة لمعلمة المنصورة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - انقلبت حياتها رأسا على عقب بسبب مقطع فيديو التقط لها على سطح مركب بوسط النيل، أثناء تقديمها وصلة رقص لم تعلم أنها ستتحول من خلالها إلى تريند يتناوب عليه صفحات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.

آية يوسف، معلمة في مدينة المنصورة شاركت في وصلة رقص وسط زميلاتها من المعلمين في رحلة نيلية، ولم يمر على «معلمة المنصورة» كما أطلق عليها في وسائل الإعلام أيام، حتى تحركت وزارة التربية والتعليم وأحالتها هي و4 معلمين للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.

وأصحاب الشكاوى المقدمة ضد المعلمة في وزارة التربية والتعليم، أكدوا أن الواقعة حدثت خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، مشيرين إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص، مما أساء لهيبة المعلم على حد وصفهم.

انقسام رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إيقاف «آية»

وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو المتداول، فالبعض وصفوه بـ «الفعل الفاضح» وأن كل شىء أصبح مباحا، والبعض الآخر تعاطف معها، حيث نشرت وكيلة إحدى مدارس المرحلة الثانوية التابعة لمحافظات الوجه البحري، هويدا فريد، مقطع فيديو أثناء رقصها في فرح ابنتها منذ 3 سنوات دفاعا عن «آية».

وعلقت هويدا: «يا جماعة أنا مدرسة ورقصت في فرح بنتي هل ينفع تيجي الوزارة تحقق معايا، هو مفيش حد بيرقص في فرح بنته؟»، منوهة بأن كل شخص حر خارج سور المدرسة.

معلمة المنصورة تشن هجوما على مصوري الفيديو

وقالت أية يوسف، أن انتشار هذا الفييو وتداوله أدى لتشويه سمعتها وهو ما يعتبرجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن زملائها متعاطفين معاها ويبحثون معها عن المتسبب في نشر وتصوير هذا الفيديو الذى تداول على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وأضافت مُعلمة المنصورة، قائلة “والله ما أعرف إني بتصور، ليه بيشهروا بيا وبسمعتني وبيدمروا مستقبلي ومستقبل عيالي الثلاثة، أنا هرفع قضية وهوديه في 60 داهية بس أعرف الأول هو مين”.

«اللي عمل كده فيا هسيبه للقضاء هو اللي يحاكمه عشان هو شوه سمعتي وسمعة عيالي.. هعمل فيه كتير بس أعرفه بس.. وأنا مانعة تدخل أي حد معايا في الموضوع ده عشان الاكتئاب اللي عندي، وعلى فكرة محدش حولني للتحقيق أنا ماضية على تنازل إني مكملش في التعليم».

طلاق معلمة المنصورة

كشفت المعلمة المصرية آية يوسف أن زوجها طلّقها، بسبب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول رقصها في احدى مدارس منطقة المنصورة.

وقالت آية في تصريح لـ”العربية.نت”، إن زوجها طلّقها بعد انتشار الفيديو مع ما تبعه من ضجة في أوساطها المهنية والعائلية، إلا أنها برّرت رد فعل زوجها هذا مؤكدةً أنه تصرف طبيعي بسبب ما سمعه بعد الحادثة.

وأضافت أن الفيديو تسبب في خراب منزلها وتدمير حياتها، متسائلةً عن الذنب الذي ارتكبته لتواجه هذا المصير.

كما ناشدت المعلمة المصرية الجميع تركها وشأنها بعدما خسرت حياتها الزوجية ووظيفتها بسبب الفيديو المتداول، مؤكدةً أنها خسرت كل شيء جميل بسبب تصرف غير أمين صدر عن شخص كان معهم في الرحلة. وأكدت أنها لن تسامحه أبداً، لما سبّبه لها من أذى وضرر سيلاحقانها حتى نهاية العمر.

مشاهير أعلنوا تضامنهم معها

وبعد الهجوم الذي تعرضت له سرعان ما تضامن بعض المشاهير معها من ضمنهم الفنانة سمية الخشاب حيث غردت على حسابها بموقع «تويتر»: «لو كل انسان اتلهي فنفسه، والله هننهض، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي صورها وخرب بيتها، اتشغلوا بنفسكوا بقى كلكم عيوب والله الدين مين اللي نزله؟ ربنا ولا البني أدمين؟ ربنا يبقي اللي يحاسب، ربنا مش شوية بني ادمين كلهم غلط وعيوب، صلحوا من نفسكم بدل ما تأذوا الناس وتخربوا بيوتهم».

وتابعت سمية الخشاب، قائلة: «وأعتقد والله أعلم اللي صورها أما واحدة حاقدة وغيرانة منها، أو واحد مريض ونيته سودة وبرضه غيران منها، لو كل واحد يخليه في حاله ويسلك حياتنا حتتغير للأفضل، فعلا الجهل كارثة كبيرة».

كما حرص الإعلامي إبراهيم عيسى على دعم معلمة المنصورة من خلال برنامجه «حديث القاهرة» الذي تبثه قناة القاهرة والناس قائلا إن المجتمع المصري يواجه حالة كبيرة من النفاق الديني منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن نتج عنها العديد من السلوكيات من ضمنها التدخل في الحياة الخاصة للناس مضيفا: «في حالة نفاق ديني والبعض يمارس هذه الحالة وكأنها في دمه».

اقرأ ايضا

طليقة أحمد الفيشاوي ترقص على العمود بـ”هوت شورت” وتثير الجدل (فيديو)

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى.. توفيق عكاشة: زوجتي معرضة للشلل

عماد الدين أديب يرد على الشامتين في إصابة شقيقه عمرو وزوجته لميس بكورونا

“بقلب في جيوب زوجي وباخد الفكة فما حكم الشرع؟ “.. مبروك عطية يجيب (فيديو)

على الطريقة الإسلامية وقبل انطلاق أمم أفريقيا.. رياض محرز يحتفل بزفافه على عارضة الأزياء تايلور وارد