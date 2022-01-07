خبر صادم لـ محمد صلاح وجمهوره قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية

ابو ظبي - احمد الجزار - تلقى محمد صلاح وجمهوره صدمة كبيرة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

وأصدر المركز الدولي للدراسات «CIES» قائمة أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجاء محمد صلاح في المركز الـ24 في قائمة أغلى اللاعبين في الدوري الإنجليزي، كما احتل المركز الـ57 في العالم.

وبلغت القيمة السوقية الحالية لمحمد صلاح البالغ من العمر 29 عاما، 66.1 مليون يورو، وفقا لـ«CIES».

ولم يعتمد المركز الدولي للدراسات «CIES» على قيمة الشرط الجزائي في عقود اللاعبين، وإنما استخدم منهجا جديدًا قام بتطويره، لوضع قائمة لأغلى لاعبي العالم لكرة القدم، مع بداية العام الجديد 2022.

ويسعى محمد صلاح إلى أن يكون اللاعب الأغلي في الدوري الإنجليزي بعقد جديد مع ليفربول.

ليفربول يسعي لتوفير راتب ضخم لمحمد صلاح

وذكرت شبكة «ESPN» أن نادي ليفربول لكرة القدم بصدد تقديم راتب ضخم لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في الدوري الإنجليزي، للموافقة على تمديد عقده مع «الريدز».

وأوضحت شبكة «ESPN» أن «الفرعون» المصري سيتقاضى راتبا قدره 500 ألف استرليني أسبوعيا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمير ليج».

و تصدر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، فيل فودين، البالغ من العمر 21 عاما، قائمة أغلى لاعبي «البريمير ليج» برصيد 152.6 مليون يورو، وتلاه كل من مواطنه ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، والبرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في حين احتل فودين المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي العالم، التي شهدت مفاجأة كبرى، بتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حيث قدر «CIES» قيمته السوقية بـ166 مليون يورو، وفقا للمركز الدولي للدراسات «CIES»، وجاء النجم النرويجي إيرلنغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند، في المركز الثالث.

وفي ما يلي قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا لـ«CIES»:

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) 152.6 مليون يورو.

الإنجليزي ميسون غرينوود (مانشستر يونايتد) 133.9 مليون يورو.

البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) 120.5 مليون يورو.

الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) 115 مليون يورو.

البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 113.9 مليون يورو.

الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) 112.8 مليون يورو.

الإنجليزي ماسون ماونت (تشيلسي) 108.9 مليون يورو.

الإنجليزي ريس جيمس (تشيلسي) 108 ملايين يورو.

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) 103 ملايين يورو.

الألماني كاي هافرتز (تشيلسي) 101.2 مليون يورو.

ليفربول يبعث رسالة خاصة للاعبيه المشاركين في الأمم الأفريقية

وبعث نادي ليفربول الإنجليزي برسالة خاصة جدًا إلى الثلاثي الأفريقي للفريق النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا قبل مشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 .

ولن يشارك الثلاثي محمد صلاح ونابى كيتا وساديو مانى مع ليفربول خلال عدة مباريات في الدوري الإنجليزي لمشاركتهم في البطولة الأفريقية .

وكتب حساب ليفربول الرسمي عبر موقع تويتر: «حظ موفق لـ مو، نابي وساديو حيث يتنافسون في كأس الأمم الأفريقية».

ويبدأ منتخب مصر مشواره في تلك البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير.

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