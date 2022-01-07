أسرار النجوم: اتفرج.. تنشر لأول مرة صورة جديدة للفنانة المصرية «مها أبو عوف » في آخر ظهور لها قبل وفاتها ..لن تصدقوا كيف تغيرت ملامحها كثيرا !

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي صورة برفقة الفنانة الراحلة من كواليس تصوير مسلسلهما ” الحرير المخملي ” وهو آخر أعمال مها أبو عوف الفينة .

وظهرت مها أبو عوف في الصورة بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور حيث فقدت الكثير من وزنها وبدت أنحف كثيرا .

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وكتبت هاجر الشرنوبي في تعليقها على الصورة : ” خبر حزين .. من هوانم الزمن الجميل .. كان ليا حظ إني اشتغلت مع حضرتك آخر أعمالك مسلسل الحرير المخملي ” .

وتوفيت مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية وأصيبت بالتهاب رئوي حاد نقلت على إثره مؤخرا للعناية المركزة حتى فارقت الحياة .