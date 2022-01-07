معلمة المنصور باكية بعد طلاقها ودخول والدتها المستشفى: بيتي اتخرب وعايزة حقي

ابو ظبي - احمد الجزار - استنجدت اَية يوسف المعروفة بـ”معلمة المنصورة”، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص مع زملائها المدرسين في رحلة نيلية.

وكشفت اَية اليوم عن انفصالها عن زوجها بشكل نهائي بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها بعد نشر الفيديو.

وقالت اَية في تصريحات صحفية: تسبب هذا الفيديو في انفصالي نهائيا عن زوجي بسبب الانتشار والرواج الكبير لمقطع الفيديو، والتعليقات السخيفة التي أسأت لزوجي، معلقة: أنا مراعية مشاعر زوجي ومقدرة وصولنا لمرحلة الانفصال.

وأضافت باكية: “كان هدفي أن أربي أبنائي، وأنا راعيت مشاعر زوجي بسبب السوشيال ميديا، والتعليقات السخيفة التي تسيء لي ولزوجي.

وانهمرت بالبكاء: “أنا أولادي صبية الكبير في ٤ ابتدائي وامتحاناته بعد 10 أيام، وكل ما أخشاه هو التنمر على أولادي من المدرسين أو زملائهم بالمدرسة.

وأضافت أن زوجها وأسرته لم يتقبلوا الإهانات التي وجهها لهم البعض، وطعنه في رجولته وشرفه بسبب استمرار زواجهما.

وأوضحت المُعلمة، أن تسريب الفيديوهات أضر بمستقبلها وحياتها، وطال أطفالها الصغار، بسبب التنمر عليها، قائلة: أنا بني آدمة عادية، مليش في السوشيال ميديا، وعمر صورتي ما نزلت، دلوقتي بيتداولوا الفيديوهات كأني عاملة جريمة، وبيتي اتخرب بسببهم، حسبي الله ونعم الوكيل.

ووجهت حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التعليم: عاوزه حقي، أنا عندي ٣٠ سنة، ومش وحشة للدرجة دي، والدتي كمان اضرت بسببي وتم نقلها للمستشفى كونها مريضة سكر، وأصيبت بالاكتئاب، وحسبي الله ونعم الوكيل.

واستكملت ضحية فيديو الرقص: الواقعة مر عليها شهر، وتم ترويجها تزامنا مع عقد تعيني لإجباري على الخروج لمدرسة بعيدة وبسبب رفضي خرج الفيديو، مؤكدة أنها عملت متطوعة منذ أكثر من ٣ سنوات.

كما أشارت آية يوسف إلى أنها لم تتلق أي دعم من قيادات وزارة التربية والتعليم، خاصة وأنها تعمل منذ 3 سنوات دون أجر، وأجبرت على التنازل عن الوظيفة والتعيين بعد الواقعة.

تجاوز المهام الوظيفية

وكان حاتم إبراهيم، أحد المعلمين المحالين للتحقيق في واقعة تداول فيديو لرقص معلمين في رحلة نيلية نظمتها نقابة المعلمين، وصف الواقعة بأنها أخذت أكبر من حجمها، ومديرية تعليم الدقهلية تعاملت بتعنت.

وأضاف: “تم إحالتنا للتحقيق بتهمة تجاوز المهنة “المهام الوظيفية” والخروج عن المقتضي الوظيفي، ولم نقم بالإخلال بوظيفتنا، الجميع ملتزم داخل مهامه الوظيفية”.

وأشار المعلم إلى أنه طالب بإحالة مسببه للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

وأوضح، أن سلوكيات الرحلات المتعارف عليها طبل وتصفيق، وفي أي احتفالات كـ الانتخابات وغيرها يتم الترويح عن النفس.

وتابع: “بنتصنف في رحلة ترفيهية، واللي حدث تجاوز لحريتنا الشخصية فلا يوجد قانون يسمح بذلك كوننا في رحلة ترفيهية لا نمثل التعليم كإدارة دبلوماسية، ونحن لا نقيم سلوك البشر ليتم التحقيق معنا في فيديوهات مجهولة المصدر، فمن كام منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، والناس لا تساق للجنة بالعصا”.

واستنكر المعلم طريقة التحقيق، ونشر الفيديو قائلًا: “لو كان حد عنده نصيحة كان أولى يخبرونا بها بشكل لائق، ونحن في الأول والآخر بشر؛ فمن إساء للمعلمين هو التحقيق في شكوى مجهولة”.

إحالة الـ5 معلمين للنيابة الإدارية

وكان علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، قرر إحالة الـ5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية المشكو في حقهم إلى النيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم أمام الشؤون القانونية بالمديرية بشأن مشاركتهم بوصلة رقص على مركب نيلية أثناء رحلة لنقابة المعلمين بغرب المنصورة.

وطلب وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، بإحالة الواقعة للشؤون القانونية بمديرية التعليم، وإعداد مذكرة عنها من إدارة الأمن التابعة للإدارة التعليمية بغرب المنصورة.

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