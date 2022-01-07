بعد فهمي وهنا الزاهد وكيلاني وتامر حبيب وعبير صبري ولميس وعمرو.. أحمد حاتم يعلن إصابته بكورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان أحمد حاتم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد حاتم عبر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: “إيجابي كورونا”.

وانضم أحمد حاتم للفنانين اللذين أعلنوا إصابتهم خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا وهم أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد التي تشارك أحمد حاتم في مسلسل “أنا وهي” الذي يعرض حاليا والفنان محمد كيلاني والسيناريست تامر حبيب، وعبير صبري، وفايا يونان، وعمرو أديب ولميس الحديدي

وينتمى مسلسل “أنا وهي” لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة، ويعرض على قناة cbc الساعة 8 مساء، وعلى cbc دراما 11 مساء.

ومسلسل “أنا وهي” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

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