أول تعليق من عصام الحضري بعد إصابته بفيروس كورونا وتخلفه عن السفر مع المنتخب للكاميرون

ابو ظبي - احمد الجزار - علق عصام الحضري مدرب حراس المرمي في المنتخب الوطني، على إصابته بفيروس كورونا وتخلفه عن السفر غدًا مغ المنتخب للكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر الحضري صورة له مع أبو جيل، وعلق: “قل لن يصيبنا الله ما كتب الله لنا ،، الحمد لله على كل حال”.

وتابع: “دعواتكم لنا بالشفاء انا و ابو جبل واللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون قريبا ان شاء الله ، وان شاء الله نتمنى وصول باقي افراد البعثة الى الكاميرون بالسلامة غدا ان شاء الله وكل التوفيق لمنتخب مصر ، دعواتكم “.

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اتحاد الكرة يعلن إصابة الحضري و أبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، سيتخلفان عن السفر مع المنتخب إلى الكاميرون للإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون التي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب أمس الخميس أكدت إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى.

وأضاف أنه تقرر عدم سفر الحضري وأبو جبل مع البعثة إلى الكاميرون غدا السبت للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أثار الجدل بتغريدة يعلن فيها تمنيه للشفاء العاجل لبعض المصابين بين صفوف الفريق دون تحديد هويتهم.

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