قبل السفر للكاميرون.. المنتخب في ورطة: 7 حالات إصابة واستدعاء 3 لاعبين من الاحتياطي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن ايجابية مسحة كورونا لللاعب محمد أبو جبل، وانه تم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة، وكذلك الكابتين عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب والذي تم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

واضاف طبيب المنتخب الوطني، أن مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب أثبتت إيجابياتها وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم، وكذلك استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته.

وعن استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين ( مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي ) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:-

تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم. وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.

بيان رسمي بعدد الإصابات

أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانًا بالحالة الطبية لبعثة الفراعنة المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي من المقرر لها أن تقام في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل. وجاء البيان كالتالي: إيجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة. إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة. إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، إضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم. استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته إيجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم. وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

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