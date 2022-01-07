أسرار النجوم: ظهور مفزع وصادم للفنانة الجميلة نجلاء فتحي .. لن تتخيل كيف أصبحت بعد غدر السنين وتغير الزمن؟

الرياض - محمد الاطلسي -

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صور حديثة للفنانة نجلاء فتحي، تزامنا مع حلول ذكرى ميلادها الـ70 والتي وافقت يوم 21 من ديسمبر الجاري.

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وظهرت نجلاء فتحي في الصور برفقة عائلتها، وبملامح متغيرة كثيرا عما كانت عليه في الماضي، من ملامح ساحرة الجمال.

ويرجع تغير ملامح الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، إلى عمرها الذي وصل إلى 70 عاما، حيث ظهرت عليها التجاعيد وغيرها من علامات الكبير بشكل واضح.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأن الفنان خالد أبو النجا تجمعه صلة قرابة بالفنانة نجلاء فتحي.

وأوضحت تلك المعلومات أن نجلاء فتحي كانت متزوجه من الفنان “سيف أبو النجا” الشقيق الأكبر للفنان “خالد أبو النجا”، الذي كان يعتبر من شباب الفن البارزين في السبعينات من خلال تجسيد أحد الأدوار في فيلم “إمبراطورية ميم”، أي أن نجلاء فتحي هي زوجة شقيق الفنان خالد أبو النجا .

ويُعد الفنان سيف أبو النجا، الزوج الثانى للفنانة نجلاء فتحي ، وأنجب منها إبنتهما ياسمين، وذلك بعد أنفصالها عن أحمد عبد القدوس نجل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ثم انفصلت عنه وتزوجت للمرة الثالثة من الكاتب حمدي قنديل عام 1995.