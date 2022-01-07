“خناقة” بين نجلي شعبان عبدالرحيم بسبب الميراث (التفاصيل الكاملة)

ابو ظبي - احمد الجزار - تشاجر نجلا شعبان عبد الرحيم؛ بسبب خلاف بينهما على الميراث، حيث ذهب عبدالرحيم إلى منزل شقيقه الأكبر عصام، وتشاجر معه، وطالبه أن يعطيه ميراثه الشرعي من أبيه، ودار خلاف بين الثنائي أمام الجميع.

واتهم «عبدالرحيم»، نجل الفنان شعبان عبدالرحيم، شقيقه عصام بعدم قيامه بتسليمه جزء كبير من ميراث والده الراحل شعبان عبدالرحيم بعد عامين من وفاته، وقال «عبدالرحيم»، في مداخلة تلفزيونية: «عصام رفض تسليمي ورثي، وزوجته وابنتيه ضربوني وشتموني بأقذع الشتائم».

ورد شقيقه عصام عليه نافيا اتهاماته: «الكلام مش صحيح، عبدالرحيم جاء لمنزلي في الساعة 8 من صباح أحد الأيام بشومة وقام بسبي وسب ابنتي بشتائم لا تغتفر، فما كان باستطاعتي أن ارد على شقيقي، وتركت زوجتي تتعامل معه»، ونفى عصام ما قاله عبدالرحيم بشأن الميراث مؤكدا أنه حصل على حقه «ملهوش عندي ولا حتى ربع جنيه».

وأشار «عصام»، إلى أنّ شقيقه كان السبب الرئيسي وراء إصابته بجلطة، بسبب تلك المشاكل التي كان لا يتمنى أن تحدث داخل أسرة شعبان عبدالرحيم.

عدوية يعلق على اتهامات شقيقه عبدالرحيم

رد الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبى الراحل، على تصريحات شقيقه عبد الرحيم التى أطلقها في أحد البرامج التليفزيونية، واتهم فيها شقيقه الثالث عصام بعدم تسليمه جزء كبير من ميراث والدهم الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث أوضح عدوية في تصريحات صحفية أن شقيقه عبد الرحيم غير مدرك للأمور ولا يفهم ما يقوله.

وأشار عدوية: “إحنا معندناش خلافات على الميراث، لأن الورث بتاعنا من أبونا كله عقارات، ومفيش حاجة اتباعت منها حتى الآن، وإزاى واحد فينا ما خدش ورثه طالما إحنا ما بعناش”، مضيفاً: “عبد الرحيم لما عمل المداخلة في التليفزيون يا إما مش فاهم اللى بيقوله، أو حد قايله يقول الكلام دا، يا إما اتجنن، واحنا مش ولاد حرام علشان نتخانق مع بعض مهما كانت الدنيا حلوة أو وحشة”.

وتابع عدوية شعبان عبد الرحيم: “إحنا عاملين إعلام وراثة لو حد عاوز يبيع حاجة يجيب زبون، وحتى لو حد مننا اتخانق مع التانى مش هيبقى على الورث، لأن الأملاك كلها موجودة أصلا، فأبويا اتوفى وجاءت كورونا بعد وفاته بـ3 شهور والدنيا وقفت فى البيع، إحنا بعنا الفيلا بس اللى كان قاعد فيها إبويا، وكل واحد أخد حقه منها وعبد الرحيم أخد نصيبه”.

واستطرد نجل شعبان عبد الرحيم: “إحنا 6 أخوات ومينفعش خمسة يتقفوا على واحد، أو حتى اتنين يتفقوا على الباقى، إحنا ماشيين بالأصول والشرع ومش هنعمل غير كدا، واعتقد من وجهة نظرى إن لو حد فينا بيطلع يتكلم فى الإعلام بيكون عاوز يسيط نفسه، وأنا شايف إن عبد الرحيم دماغه فوتت فى الحتة دى ومش عاجبنى الكلام اللى قاله”.

يذكر أنّ الفنان شعبان عبد الرحيم، رحل عن عالمنا في شهر ديسمبر عام 2019، بعد أزمة صحية قصيرة، حيث توفى بعد مرور نحو يومين تقريبًا من إحياء حفل في السعودية، والذي ظهر فيه جالسا على كرسي متحرك.

يذكر أن أبناء الفنان شعبان عبدالرحيم كانوا يفكرون جديا في تكوين فرقة غنائية تجمعهم سويا وتكون امتدادا لفن والدهم الذي كان لديه عدد كبير من الأعمال الفنية.

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