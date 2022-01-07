بحضور وزيرة الثقافة.. علي الحجار يتلقى عزاء شقيقه أحمد الحجار (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأ قبل قليل، عزاء المطرب أحمد الحجار شقيق النجم علي الحجار في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ويتلقى العزاء الفنان علي الحجار، ونجله أحمد، حيث بدأ توافد المعزين من أسرة وأقارب الفنان الراحل.

وكان في بداية المعزين وزير الثقافة إيناس عبدالدائم، كذلك الفنان طارق لطفي والكاتب عبدالرحيم كمال.

وفاة أحمد الحجار

وتوفي الثلاثاء الماضي المطرب والملحن أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار عن عمر ناهز الـ 65 عاما، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة.

وأعلن خبر الوفاة الفنان علي الحجار عبر صفحته على فيس بوك وكتب قائلًا: انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء”.

أحمد الحجار

وأحمد الحجار هو من عائلة فنية عريقة، فهو ابن الملحن الراحل إبراهيم الحجار، وشقيق الفنان على الحجار، لينشأ الحجار على حب الموسيقى، ويتعلم قواعدها على يد والده.

والتحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، حيث درس النوتة الموسيقية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، وأصبح واحدًا من أهم عازفي العود في مصر، ليبدأ عالم الاحتراف الموسيقي وهو في السنة الأولى في المعهد، حيث لحن أغنية ”اعذريني“ التي غناها شقيقه الفنان علي الحجار، وحقق بها نجاحًا كبيرًا.

ولم يكتف الفنان أحمد الحجار بالألحان، بل قدم العديد من الأغنيات بصوته، حيث كان يتمتع بحنجرة ذهبية، وبصوت جذاب يشبه صوت شقيقه، وقدم 4 ألبومات غنائية بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات المنفردة منها أغنية ”عود“.

وزيرة الثقافة تنعى أحمد الحجار

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الراحل قائلة: «فقدت الموسيقى العربية نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف، والراحل صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر»، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره.

وقال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن الفنان الراحل ترك أعمالًا فنية مبدعة وراقية ستبقى خالدة في وجدان جمهوره، كان آخرها العرض المسرحى «طقوس العودة» الذي كان أدى ألحانه.

ورحل الفنان أحمد الحجار الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عامًا إثر أزمة قلبية، ونشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو إبراهيم الحجار، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وقد التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب في السنة الأولى.

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