أول تعليق من إلهام شاهين على انتقادات صلاتها بدون حجاب في جنازة مها أبو عوف (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت النجمة إلهام شاهين على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها وهي تصلي الجنازة على جثمان الراحلة مها أبو عوف، بدون حجاب.

قالت إلهام شاهين: “الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها”، وذلك حسب تصريحاتها لبرنامج “كلام الناس” المعروض على قناة “MBC مصر”.

وتابعت: ومن يصور المصليين فهو شخص تافهة، فهذا لا يصح، وكان من الممكن أن يطيل الفيديو لأظهر وأنا أضبط الطرحة.

وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع.

الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت التعليقات على النحو التالي “الموضوع مش بس حجاب، الصلاة مفيهاش ركوع”، “لا حول ولا قوة إلا بالله وتركع في صلاة الميت.. اللي ما فيها ركوع ولا سجود”، “هما بيركعوا ليه.. صلاة الجنازة بدون ركوع أصلا”.

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 6 يناير، بعد صراع مع المرض.

وشكلت وفاة الفنانة مها أبو عوف صدمة لأصدقائها وجمهورها ومحبيها، ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عاما.

وتم تشييع جثمان مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالح بعد صلاة ظهر الخميس، 6 يناير، بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ودنيا سمير غانم وإلهام شاهين ومنير مكرم والمخرج يسري نصر الله والمنتج محمد العدل.

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