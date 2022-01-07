بسبب أحمد شوبير.. إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت جهات التحقيق بالعجوزة إحالة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد شوبير، بزوجته واتهامه بالاستيلاء على أموال من الخارج.

وحددت المحكمة جلسة 16 يناير أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان تقدم الإعلامي أحمد شوبير ببلاغ يتهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بسبه وقذفه خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك.

حيث قال منصور: يا كابتن شوبير أنت عاوز ترجع الدوري طب رجع الـ 400 ألف ريال سعودي اللي خدتهم أنت والمدام المحترمة لما كنتوا في السعودية، حضرتك الوحيد اللي خدت الهانم المحترمة لما كان معاك ناس تانية، ولما أخدت 200 ألف ريال يعني مليون جنيه.

تفاصيل إحالة مرتضى منصور للجنايات

وأوضح شوبير في بلاغه أن مرتضى منصور اتهمه وزوجته بالحصول على بعض الأموال والهدايا من الخارج.

وأشار الإعلامي أحمد شوبير في بلاغه إلى أنه لم يحصل على هدايا من أحد، وأنه يعمل في الإعلام منذ سنوات بحياد دون أن يميل للأهلي على حساب الزمالك أو الأهلي على حساب أي نادي لآخر.

وعلى جانب آخر، طعنت جهات التحقيق على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في 26 ديسمبر الماضي ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومجلسه.

واستندت جهات التحقيق في الطعن على الحكم على خطأ محكمة أول في تطبيق القانون وثبوت التهمه في حق المتهم.

وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال طعن جهات التحقيق على حكم البراءة تعاد القضية إلى الحالة التي عليها قبل صدور الحكم وتنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية القضية من جديد.

وحددت جلسة 26 مارس لإعادة نظر القضية التي يواجه فيها رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تهمة سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

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