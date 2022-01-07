أسرار النجوم: قبّلت أحمد زكي وعمرها 14 سنة وحاولت خطف تامر حسني من زوجته فلقنتها بوسيل درساً قاسياً.. فمن تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - بسبب موهبتها وجمالها، صادفت الفنانة المصرية زينة في حياتها الكثير من الأزمات والأحداث الغريبة، من مشهد عاطفي من عملاف الفن المصري إلى زواج عرفي من فنان شهير وحتى محاولة خطف فنان شهير من زوجته. وقد روت زينة قصة تردد الفنان الراحل أحمد زكي مشهد عاطفي يتضمن قبلة معها، لأنها كانت صغيرة بالسن (14 سنة) في ذلك الوقت، لكنها قالت له أنها موافقة وتم الأمر.

كما واجهت زينة تهماً بمحاولة خطف الفنان تامر حسني من زوجته بسمة بوسيل. وحينها وجهت بوسيل رسالة قاسية إلى الفنانة زينة والتي تبين أنها كانت السبب وراء خلافاتهما التي كادت تؤدي إلى الطلاق. ونشرت بسمة بوسيل رسالتها عبر خاصية “الستوري” عبر “انستجرام” وقالت فيها: “لن يتزوجكي ..روح اركني بلاش..شو عن طريق ناس نص كم.. حاولت احط اغنية تعرفي تفهميها عشان الجهل بس”. ووضعت بسمة بوسيل على هذه الستوري أغنية المهرجانات “كذا ميزه”. وكانت بسمة بوسيل أعادت نشر فيديو ظهرت به صديقتها المحامية سارة درويش وهي تكشف السبب الرئيسي الذي دفع بسمة إلى طلب الطلاق من تامر حسني، وشنت هجوما على زينة دون ذكر اسمها بطريقة مباشرة. وقالت سارة درويش في الفيديو إن فنانة معروفة كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر حسني، لكن زوجته كشفت الأمر ما دفع الأخيرة لطلب الطلاق من زوجها. وعايرت سارة درويش، زينة بحملها وإنجابها توأمها من الممثل المصري أحمد عز دون زواج.

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