أسرار النجوم: أتذكرون أبلة أمينة زوجة الحاج متولي الأولى؟.. لن تصدقوا كيف اصبح شكلها وتغيرت ملامحها بفعل الزمن - صور

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد منصات السوشيال ميديا، صورة جديدة، مع صور قديمة للممثلة المصرية القديرة ماجدة زكي بعد غياب دام لعدة سنوات.

وظهرت الممثلة ماجدة في الصورة الحديثة، بملامح مختلفة قليلا عن ملامحها السابقة، بسبب زيادة وزنها بشكل كبير.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وقال المتابعون أن وجه "أبلة أمينة" في مسلسل عائلة الحاج متولي، أصبح ضخما، جراء الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال السنوات الماضية.

وأكدوا في نفس الوقت، بأن "زوجة الحاج متولي" الأولى، ما زالت جميلة رغم زيادة وزنها وتقدمها في العمر.

ولدت ماجدة زكي في 12 ديسمبر عام 1958 (63 عاما) في حي شبرا بالقاهرة، وهي أخت نقيب الممثلين في مصر، الدكتور أشرف زكي، زوج الفنانة روجينا.

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه بشهادة البكالوريوس، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال دورها مع الفنان عادل إمام في مسلسل “أحلام الفتى الطائر” عام 1978.

وبعدها شاركت في عدة أعمال فنية متنوعة منها مسلسل “عائلة الحاج متولي” في عام 2001 مع الفنان نور الشريف والفنانة غادة عبد الرازق والفنانة سمية الخشاب.

كما قدمت دور بطولة مسلسل “حقي برقبتي”، ومسلسل “عباس الأبيض في اليوم الأسود” مع يحيى الفخراني.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض خلال العام الحالي 2021.

أما أفلامها فمن ابرزها: “أمهات في المنفى” و“حب في الزنزانة” و“الملائكة لا تسكن الأرض” و"الإرهاب والكباب” و “مبروك وبلبل” و “الكلام في الممنوع” وغيرها.

وتزوجت الفنانة ماجدة زكي، من الفنان كمال أبو رية، عام 1988، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: أحمد وكمال وحبيبة ثم انفصلت عنه عام 2014.

وتعد ماجدة زكي، من أبرز نجمات الدراما المصرية، ولم ينسي الجمهور، الكثير من أدوارها، منها دور "أمينة" الذي لعبته ببراعة في مسلسل عائلة الحاج متولي.