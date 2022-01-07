إصابة ابنة الفنان خالد سليم بفيروس كورونا

اعلنت زوجة الفنان خالد سليم إصابة ابنتهما بـ فيروس كورونا، وكتبت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع إنستجرام: خديجة إيجابي كورونا.. الحمد لله على كل شيء.

من ناحية أخرى، كان أصيب العديد من الفنانين بفيروس كورونا الفترة الماضية، أبرزهم أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وعمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، وأيضا مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا.

يذكر أن خالد محمد سليم سمارة مواليد 6 نوفمبر 1975، المعروف باسم خالد سليم، هو مغني مصري من المطربين الشباب، يقدم النوع الطربي والشبابي، ويغني بعدة لهجات كالخليجية واللبنانية بالإضافة إلى المصرية، وقد حصل على لقب "مطرب أول جامعة القاهرة" في الأعوام 97 /98 /99 كما لقب "مطرب أول شباب جامعات مصر لعام 99"،وقد تم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل "نجوم 2000" في قناة النيل للمنوعات، كما قدم حفلات على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.