حبس رجل الأعمال محمد الأمين مؤسس شبكة قنوات “سي بي سي” بتهمة الإتجار في البشر

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت نيابة القاهرة الكلية، قرارًا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 188 – 2022، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

محمد الأمين هو مؤسس ومالك مجموعة سي بي سي، ومالك كلاً من شبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وشريك في شركة عامر جروب.

كان شريكاً في كل من قناة النهار، وقناة النهار دراما، كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة عامر جروب، ممثلاً عن “شركة سول القابضة المحدودة”.

محمد الأمين في الكويت

تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، وتعود نشأةرجل الأعمال محمد الأمين إلى قرية الشيخ هارون في محافظة بني سويف.

وانتقل رجل الأعمال محمد الأمين من مصر للكويت بجانب شقيقه للعمل هناك قبل أن يعود لمصر ، واتجه رجل الأعمال محمد الأمين للعمل بإحدى شركات المقاولات في الكويت، واصبح خلال فترة وجيزة مديراً لمشروعات الشركة التى عمل بها ، ليصبح بعد ذلك مالك إحدى كبري شركات المقاولات في الخليج وهي شركة الخليج العربي للمقاولات

مع نجاح الأمين فى الخارج، ومكانته التى كسبها بجهده وعرقه طوال 16 عامًا بدولة الكويت الشقيقة، شعر الأمين بحاجته للعودة إلى الوطن، بعد أن رزقه الله 3 بنات، وفي عام 2002 جاءت لحظة العودة إلى الوطن الأم، هنا فى مصر الكنانة، لاستثمار أمواله.

بحث محمد الأمين عن أى فرص الاستثمار يبدأ، وسرعان ما جاء مزاد بالساحل الشمالى، والذى تمكن بموجبه من الاستحواذ على قطعة أرض، لتبدأ الشراكة بينه وبين رجل الأعمال منصور عامر، ليتمكنا من تحقيق سلسلة من النجاحات، خلقت آلاف فرص العمل للشباب، وأضافت نجاحات استثمارية لرجال أعمال وطنيين فى الداخل.

ومع ثورة يناير اتجه “الأمين” إلى عالم الميديا، حيث ضخ أكثر من 50 مليونًا في مجموعة قنوات “سي بي سي” التي أصبحت أحد أهم القنوات في مصر، ثم اشترى نحو 85% من قناة النهار، وقناة النهار دراما، لكنه تركها فيما بعد.

واشترى الأمين بعد ذلك مجموعة قنوات مودرن؛ “مودرن سبورت، ومودرن كورة، ومودرن حرية”، ثم وكالة الأخبار العربية AUA، ليؤسس بعد ذلك صحيفة الوطن اليومية، ومع اتساع خبرته في المشهد الإعلامي تمكن من تأسيس غرفة لصناعة وتنظيم الإعلام، جمع خلالها جميع الصحف والقنوات الفضائية.

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