بعد أن طلبت منه تقليل الكهربا.. محمود كهربا يرد على سمية الخشاب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، على رسالة الفنانة سمية الخشاب والتي قالت له فيها: “كهربا لازم يقلل الكهربا شوية ويهدا شوية وهو لاعب عظيم وله مستقبل عظيم ويركز شوية مع نفسه ودي رسالتي له بكل حب”.

رد كهربا علي رسالة سمية الخشاب

وقال كهربا: “سمية الخشاب نجمة كبيرة وبحب فنها وبشكرها على الكلام الجميل، وحاضر هقلل الفولت شوية”.

غرامة المليون جنيه

وأضاف: “أنا برج الحمل وانفعالي واتغرمت مليون جنيه في الأهلي بسبب انفعالي مع زميل ليا، وفي النادي الأهلي اللي بيغلط لازم يتعاقب على طول ودا مبدأ”.

أزمة موسيماني

وتابع: “مقدرش اقول موسيماني بيحب ويكره ولكن هو له وجهة نظر وأنا بحترمها في استبعادي”.

شوبير يعلن إعارة كهربا لنادي هاتاي سبور

وكان الإعلامي أحمد شوبير قال عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت إن محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتفاوض حاليًّا مع نادي هاتاي سبور التركي من أجل وضع الرتوش الأخيرة قبل اتمامه انتقاله إلى النادى التركى بعقد إعارة ممتد حتى نهاية منافسات الموسم الحالي.

وأكد شوبير أن النادي الأهلي أنهى مفاوضاته مع نادي هاتاي سبور التركي بشأن استعارة كهربا وأن اللاعب سوف ينهي بعض الأمور الخاصة به مع النادي التركي خلال الساعات القليلة القادمة وبعدها سوف يتم الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي هاتاي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بقيمة مالية تصل إلى 500 ألف دولار.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي سوف يمدد عقده كهربا قبل إعارته إلى نادي هاتاى سبور التركي وذلك وفقًا للعرف المتبع داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة بتمديد عقود اللاعبين قبل خروجهم على سبيل الإعارة.

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